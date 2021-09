Trier : Gladiators: Generalprobe mit Neuzugang und Fragezeichen

Trier (AF) In einer Woche beginnt für Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier die Saison mit dem Auswärtsspiel bei den Eisbären Bremerhaven (Samstag, 19 Uhr). Die letzten beiden Chancen, vorher noch mal unter Wettkampfbedingungen zu testen, ergeben sich an diesem Wochenende im luxemburgischen Walferdange.

Testspiele: Am Samstag, 19 Uhr, spielt das Team von Marco van den Berg im Vierer-Turnier in Walferdange gegen den Gastgeber BBC Residence Walfer. Gewinnen die Trierer gegen die Luxemburger, treffen sie am Sonntag auf den Sieger der Partie Mulhouse Basket gegen Amicale Steinsel (17 Uhr, im Falle einer Niederlage am Samstag: 14.30 Uhr). Personell sieht es bei den Gladiators etwas besser aus. Die beiden Center Enosch Wolf und Neuzugang Radoslav Pekovic haben mittrainiert. Beide sollen wohl auch in den Tests zum Einsatz – wobei bei Wolf nach seiner Gehirnerschütterung kein Risiko eingegangen werden soll. Im ersten Liga-Spiel könnte dann „mit etwas Glück“ (Pressesprecher Alex Lessenich) der gesamte Kader mit Ausnahme des langzeitverletzten Austin Wiley zur Verfügung stehen. Bei Neuzugang Jonas Niedermanner entscheidet sich am Dienstag, ob er nach seiner Verletzung voll einsatzfähig sein wird. Am kommenden Freitag machen sich die Gladiators auf den Weg nach Bremerhaven.