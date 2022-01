Trier : Ohne „Peko“ – aber mit Fans und Vorteil

Gladiators-Center Radoslav Pekovic fällt nach einer Corona-Infektion aus. Foto: Willy Speicher

Trier Beim Basketball-Zweit­ligisten Gladiators Trier feiert Pascal Heinrichs am Freitag im Heimspiel gegen Tabellenführer Rostock seine Premiere als Cheftrainer – vor Zuschauern, aber ohne einen wichtigen Spieler.

Wie gut kehrt der neue Besen? Einen ersten Eindruck werden die Gladiators am Freitag im Heimspiel gegen Rostock (19.30 Uhr, Arena, 2G-plus) und am Sonntag in Vechta bekommen. Dann steht zehn Tage nach der Beurlaubung von Cheftrainer Marco van den Berg die Premiere von Pascal Heinrichs als Interims­trainer an, assistiert wird er von Jermaine Bucknor.

Den Einstand feiert das Duo ausgerechnet gegen den Tabellenführer Rostock Seawolves. Sieht Neutrainer Heinrichs dies als Vorteil an, wenn er gleich bei seinem Debüt als Headcoach gegen einen Meisterschaftsfavoriten spielen muss und ein Sieg nicht unbedingt erwartet wird? „Wir müssen es sowieso so nehmen, wie es kommt“, sagt Heinrichs. „Da ist es völlig egal, gegen wen wir spielen: Wir müssen unsere Leistung stabilisieren.“ Das für die Gladiatoren spielfreie Wochenende hat der Trainer gemeinsam mit seinem „Co“ Bucknor zu intensiven Gesprächen und Trainings genutzt. „Das ist sicher ein großes Plus für uns“, so Heinrichs. Viel verändern möchte er nicht, „denn ich war bisher auch ein Teil des Trainergespanns und stand auch in der Verantwortung.“

INFO Heimspiel: Neue Regeln für Zuschauer Seit dem späten Mittwochnachmittag steht fest: Die Gladiators können nach dem Geisterspiel am 2. Weihnachtstag gegen Bochum wieder vor Zuschauern spielen. Es bestehen aber einige Einschränkungen: Zum einen gelten weiterhin - wie bisher auch – die 2G-plus-Regeln. Es besteht zudem eine Maskenpflicht am Platz und – das ist neu! – die Zuschauer müssen ihren Wohnsitz in der Stadt Trier oder dem Landkreis Trier-Saarburg haben. So werde gewährleistet, dass die Heimspiele der Gladiatoren keinen überregionalen Charakter aufweisen, was den angepassten Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz entspricht. Wie die Gladiators mitteilen, werden aufgrund des begrenzten Kontingents Partner und Sponsoren sowie Dauerkartenkunden priorisiert. Tickets gingen bisher nicht in den freien Verkauf. Der Club wird am Freitag mitteilen, ob noch ein Rest-Kontingent verfügbar sein wird.

Wie sein Vorgänger legt Heinrichs großen Wert auf die gute und konsequente Arbeit unter den Körben. „Da haben wir sicherlich gegenüber allen Teams der Liga einen Vorteil.“ Auch wenn er auf einen seiner langen Kerls verzichten muss: Center Radoslav Pekovic fällt wegen einer Corona-Infektion aus.

Ein Vorteil für sein Team sei, dass die Seawolves „nicht im Detail wissen, was sie heute in der Arena erwartet“. Im Gegensatz zur knappen Trierer Hinrunden-Niederlage im Dezember in Rostock, sind in der Arena kurzfristig wieder Zuschauer zugelassen – maximal 1000 Fans können sich das Spiel anschauen.

Heinrichs ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, das Saisonziel Play-offs zu erreichen. „Unglaublich, wie ausgeglichen die gesamte Pro A ist.“ Soll die Qualifikation für die Play-offs gelingen, sind auch Siege gegen Mannschaften erforderlich, die in der Tabelle über den Gladiators stehen, erforderlich, was in den bisherigen Spielen zu selten gelungen ist.

Dass auch ein Sieg gegen den Tabellenführer möglich ist, hat das Hinspiel in Rostock gezeigt. In diesem Spiel lagen die Trierer bis kurz vor Ende gut im Rennen, verloren in den letzen Minuten die Spielkon­trolle und mussten sich den Hansestädtern geschlagen geben. Kein Einzelfall: Auch in van den Bergs letztem Spiel, bei der Niederlage in Tübingen, sah es ähnlich aus.

An der Seitenlinie des Spitzenreiters agiert mit Christian Held ein Trainer mit langer Trierer Vergangenheit, assistiert von seinem Vater Ralph, ebenfalls lange in Trier als Assistent von Don Beck zu den Bundesligazeiten der Trierer Basketballer aktiv. Beide freuen sich auf das Spiel in der Arena Trier und die Begegnung mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Das gilt auch ebenso für Till Gloger und Johannes Joos, beide in der Vergangenheit ebenfalls für Trier aktiv. „Wir haben großen Respekt vor der Trierer Mannschaft“, sagt Christian Held, der Trier zu den Top-Four der Liga zählt. „Die Mannschaft hat die Qualität, ganz oben in der Liga zu landen.“

Keine Mannschaft der Liga hat nach Helds Einschätzung auch eine solche Tiefe im Kader. Die Beurlaubung von van den Berg kam für Held überraschend. „Die Gladiatoren werden hoch motiviert in die Partie gehen und zeigen wollen, dass sie gegen jeden Gegner der Liga mithalten können.“

Einen interessanten Einblick in das Geschehen der Liga liefert Christian Held in einem Podcast, der auf der Homepage der Seawolves zu hören ist. Die Ausgeglichenheit der Liga überrascht den Trainer nicht. „Viele Mannschaften haben im Laufe der Saison ihren Kader verändert und nachgelegt“, sagte Held. Trier gehört für ihn dazu und hat besonders im athletischen Bereich die Nase vorn. Dafür spricht auch die Reboundstatistik (Trier 43 Rebounds pro Spiel, Rostock 33). Bei seiner eigenen Mannschaft sieht Held eine positive Entwicklung. „Die Summe der Einzelteile wird immer besser. Wir wollen uns auch in der Arena ungern von unserem Erfolgsweg abbringen lassen.“