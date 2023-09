Euphorie vor dem Saison-Start Finanzen, Team, Aussichten: Das sagen die Gladiators-Bosse

Das Beste für die Römerstrom Gladiators am ziemlich miesen letzten Jahr: Nach den verpassten Playoffs wurde beim Basketball-Zweitligisten alles auf links gedreht – das Trainerteam mit Rückkehrer Don Beck und „Co“ Jacques Schneider ist neu, Athletiktrainer Reggie Miller auch, ebenso fast das komplette Team - nur Tom Demmer und Marco Hollersbacher spielten schon in der vergangenen Saison in Trier. Nicht nur WM-Teilnehmer Behnam Yakhchali und Ex-Nationalspieler Maik Zirbes sorgten für Euphorie im Umfeld. Auch die Struktur hat sich bei den Gladiators geändert. Geschäftsführer Andre Ewertz und Präsident Achim Schmitz sprechen im TV über das neue Team, die Saisonziele und die finanzielle Lage.