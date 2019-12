Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Dritter Advent, vierter Erfolg in Serie - Gladiators schlagen auch Tübingen

Starker Auftritt: Chase Adams im Duell mit Philipp Neumann. Foto: Sebastian J. Schwarz. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Die Römerstrom Gladiators Trier sind derzeit nicht zu stoppen: Auch gegen die Tigers Tübingen hat das Team von Trainer Christian Held gewonnen. Die Basis für den Erfolg legen die Gladiatoren dabei in Halbzeit zwei. Für starke Aktionen sorgen unter anderem ein Mann aus Bernkastel-Kues und ein Herr mit der Nummer 0.

Na, wie klingt das? Vierter Erfolg am dritten Advent – kann man mal so machen, oder? Mit 87:64 (48:43) haben die Römerstrom Gladiators Trier am Sonntagnachmittag gegen die Tigers Tübingen gewonnen und somit zum ersten Mal in dieser Saison den vierten Sieg in Serie eingefahren. Die entscheidende Phase für den unterm Strich überzeugenden Heimsieg liegt dabei im dritten Viertel.

Die Anfangsminuten sind ein Fest für die Offensivliebhaber unter den 2658 Zuschauern in der Arena Trier. Während es defensiv eher mau ist, was beide Teams da zeigen, sieht’s vorne sowohl bei Trier als auch bei Tübingen ganz schick aus. Rupert Hennen versenkt mal einen Dreier, dann folgt einer von Kevin Smit, dann immer wieder sehenswerte Pässe von Kyle Dranginis. Und auch Kilian Dietz punktet, hat nach gut zwölf Minuten schon acht Zähler auf dem Konto. Es ist eine richtig starker Vorstellung des Bernkastel-Kuesers.

In der letzten Minute des ersten Viertels packt dann auch noch Neuzugang Chase Adams zwei Dinger aus: Zunächst setzt der Aufbauspieler Center Dietz mit einem Traumpass in Szene, dann wirft er seinem Gegenspieler Philipp Neumann – der immerhin knapp 30 Zentimeter größer ist als er selbst – einen Dreier ins Gesicht. Und obendrauf setzt der Mann mit der Trikotnummer 0 noch einen Korbleger – nach feinstem Zuspiel von Jermaine Bucknor. So geht’s dann mit einer knappen Trierer Führung ins zweite Viertel (26:25).

In den folgenden Minuten verliert die Partie an Schwung. Viele Fouls hemmen den Spielfluss. Defensiv ist das immer noch nicht das, was die Gladiatoren gegen Jena unter der Woche ausgezeichnet hat. Lange setzt sich Kein Team ab. Erst nach einem weiteren Adams-Dreier führt Trier knapp vier Minuten vor der Pause mit sechs (42:36).

Doch die Führung hat nicht lange Bestand, nach einer Auszeit von Gäste-Coach Doug Spradley wird Tübingen wieder stärker, kommt durch Marvin Smith zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit wieder zum Ausgleich (42:42).

Dann folgt der nächste Auftritt von Triers 1,78-Meter-Aufbauspieler: Zunächst verzückt Chase Adams die Gladiators-Anhänger mit seinem dritten Dreier, dann lässt er zwei Freiwürfe folgen. Seinem Team beschert der 30-Jährige dadurch ein gutes Halbzeitgefühl und eine 48:43-Führung.

Und das gute Gefühl bleibt auch zu Beginn des dritten Viertels. Es wird sogar noch viel besser: Trier ist spätestens ab jetzt das deutlich stärkere Team, steigert sich nun auch defensiv erheblich, agiert mit der aus den vergangenen Wochen so bekannten Intensität und kommt immer wieder zu Ballgewinnen. Tübingen ist phasenweise so ratlos wie auch der Bundesligaabsteiger aus Jena am vergangenen Mittwoch.

Offensiv läuft der Ball ohnehin sehr gut. Nach einem Dreier von Kevin Smit führt Trier mit 13 Punkten (68:55). Tübingen-Coach Spradley nimmt die nächste Auszeit.

Doch schon zu Beginn des letzten Viertels (70:65) stellt sich die Frage: Was soll da noch schiefgehen? Die Antwort liegt dann spätestens sechseinhalb Minuten vor Schluss bereit: Da trifft der starke Stefan Ilzhöfer den nächsten Trierer Dreier und schraubt die Führung auf 21 Zähler (78:57). Die folgenden Minuten ähneln schon beinahe einer Demontage. Der Trierer Fanblock singt zum Abschluss: „Gegen Trierer kann man mal verlieren.“

Das Team von Trainer Christian Held feiert somit dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung völlig verdient den zweiten Erfolg in dieser Woche und ist in dieser Form in der Lage, jeden Gegner in der ProA zu schlagen.

Gladiators-Cheftrainer Held sagt nach dem Spiel: „Wir haben in der zweiten Halbzeit nur 21 Punkte zugelassen. Das war ausschlaggebend für unseren Erfolg.“ In der ersten Hälfte habe man beiden Teams die Englische Woche angemerkt, doch der 31-Jährige betont: „Die tiefe Rotation ist unsere Stärke. Alle haben 15 bis 20 Minuten gespielt. Das ist notwendig für die Art und Weise, wie wir verteidigen wollen. Ich bin stolz darauf, dass wir in der zweiten Halbzeit in der Lage waren, einen Gang höher zu schalten.“