Basketball-Playoff-Halbfinale Überzeugender Erfolg: Gladiators schlagen Frankfurt und haben nun Matchball am Main

Na, riechen Sie das? Ja? Ja? Jaha, genau, es riecht nach Basketball-Bundesliga in Trier – und wie. Denn die Römerstrom Gladiators Trier, sie haben am Mittwochabend vor 5400 Zuschauern in der picke-packe-vollen Arena mit 89:68 (41:32) gegen die Frankfurt Skyliners gewonnen, sind somit mit 2:1 in der Best-of-Five-Halbfinalserie in Führung gegangen – und haben nun am Freitag in Spiel vier am Main die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg den Bundesliga-Aufstieg einzutüten. „Mit der Leistung des Teams“, lobte Gladiators-Coach Don Beck nach der Partie, „bin ich vollkommen zufrieden“. Seine Mannschaft habe das umgesetzt, was sie sich vorgenommen habe, habe die Geschwindigkeit im Spiel vorgegeben und eine gute Balance gehabt.