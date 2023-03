Gladiators gewinnen ganz locker : 97:48-Sieg! „Bucks“ perfekte Premiere als neuer Headcoach der Gladiators Trier

Trier Die Premiere ist geglückt: Jermaine Bucknor hat bei seinem ersten Spiel als Cheftrainer der Gladiators einen klaren Heimsieg gefeiert. Die dezimierten Gäste waren am Sonntag beim 97:48 vor 2210 Zuschauern in der Arena allerdings kein echter Gradmesser.

So schnell kann es gehen: Vor anderthalb Jahren hospitierte Jermaine Bucknor noch bei den Gladiators. Vor 14 Monaten wurde er nach Marco van den Bergs Demission und der Beförderung von Pascal Heinrichs zum Assistenztrainer. Und am Sonntag dann der nächste Schritt, nach der Beurlaubung von Heinrichs am Freitagabend: Da durfte der 39-jährige Kanadier erstmals als Cheftrainer ran. Es wurde eine dankbare Aufgabe für sein Team und ihn vor 2210 Zuschauern. Die klare Heimpleite gegen Karlsruhe hatten sie bestens weggesteckt.

Für „Buck“ gab es bei der Vorstellung vor dem Spiel gegen Schwenningen viel Applaus. Bucknor war schon als Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga ein Publikumsliebling in Trier.

„Wir haben uns etwas überlegt, mal schauen, ob es funktioniert“, sagte Panthers-Trainer Alen Velcic kurz vor dem Spiel. Aber das war in der einseitigen Partie schnell Makulatur. Der frühere Trierer hatte kurzfristig erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen – der ohnehin kleine Kader des Tabellenletzten war noch weiter dezimiert: Flügelspieler Devonte McCall fiel kurzfristig aus. Nur sechs Spieler standen den auswärts noch sieglosen Gästen zur Verfügung. Bei den Gladiators fehlte wie schon am Freitagabend Dan Monteroso.

Schon nach weniger als elf Minuten führten die Trierer mit über 20 Punkten Vorsprung (30:9). Die Gladiators waren nach dem Debakel gegen Karlsruhe auf Wiedergutmachung aus – und die Panthers waren am Sonntag ein dankbarer Gegner, ihnen gelang offensiv fast nichts. Schon deutlich vor der Pause war die Partie entschieden, da führten die Gladiators bereits mit 43:12. Die Schwenninger, die im Februar einen Insolvenzantrag gestellt haben, spielen die Saison tapfer zu Ende. Aber so chancenlos wie in Trier waren sie selten. „Buck“ konnte es an der Seitenlinie entspannt angehen. Mit einem 47:18 ging es in die Pause – nach einer guten Teamleistung der Gladiators, die auch von der sehr schwachen Wurfquote der Gäste (0 von 10 Dreiern) profitierten.