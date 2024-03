Basketball Heute Abend der nächste Sieg? So gehen die Gladiators Trier ins Spiel gegen Quakenbrück

Schon am gestrigen Freitag machte sich der Tross der Trierer Gladiators auf die etwas mehr als 400 Kilometer entfernte nächste Auswärtsstation in Quakenbrück auf die Reise. Nicht zuletzt betont dies auch den Respekt, den das Trainergespann Don Beck und Jacques Schneider dem Gegner Artland Dragons entgegenbringen. „Unsere Freitagstrainingseinheit absolvieren wir in Quakenbrück“, so Don Beck.