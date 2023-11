Rückkehr nach Nürnberg Neu-Gladiator Moritz Krimmer: „Die Freundschaft muss für 40 Minuten ruhen“

Auch wenn die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften eher für einen Auswärtserfolg in Nürnberg spricht: Gladiators-Cheftrainer Don Beck erwartet ein enges Spiel gegen die Falcons. „Es gibt keine einfachen Spiele in der Pro A“, sagt er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag um 17 Uhr. „Nürnberg verfügt über ein sehr athletisches und schnelles Team“, so seine Erkenntnis. „Zudem stehen die Falcons nach vier Niederlagen in Serie unter Druck und wollen unbedingt gewinnen. Das macht die Angelegenheit sehr schwer.“