Am Mittwoch zu Gast in Paderborn Gladiators-Ziel: Elfter Sieg in Folge - aber der Tabellenletzte hat Eindruck hinterlassen

Das Jahr ist noch jung, aber aktuell geht ja alles zackig bei den Gladiators: Auswärtssiege in Gießen, beim BBL-Absteiger Frankfurt, in Kirchheim, dann am Samstagabend beim wilden Basketball-Fest in Jena. Und nun, schon am Mittwoch, geht es als souveräner Tabellenführer und nach zehn Siegen in Folge zum Tabellenletzten. Nach Paderborn.