Alle Termine : Gladiators Trier: Spielplan für die Saison 2021/2022 in der 2. Basketball-Bundesliga

Trier Der Spielplan für die 2. Bundesliga steht fest: Auf diese Termine können sich die Fans der Gladiators Trier von September bis April einstellen.

32 Termine in der Hauptrunde stehen für die RÖMERSTROM Gladiators Trier in der Saison 2021/2022 auf dem Spielplan. Fortsetzung möglich, falls die Saison gut läuft. Die BARMER 2. Basketball-Bundesliga startet am 17.September 2021 in den Spielbetrieb. Einen Tag später wird es dann auch für die Gladiators ernst. Die Hauptrunde endet für die 17 Teams am 9. April 2022.