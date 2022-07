Basketball : Trainerteam der Römerstrom Gladiators Trier steht

Jermaine Bucknor bleibt Co-Trainer an der Seite des neuen Headcoaches Pascal Heinrichs und trainiert die Basketballer der Gladiators Trier Foto: RÖMERSTROM Gladiators Trier

Trier Das Trainerteam der Römerstrom Gladiators Trier ist komplett. Das gaben die Verantwortlichen am Sonntag bekannt. Hier sind die Details.

Nach sieben Jahren als Profi im Trierer Basketball beendete Jermaine Bucknor im Sommer 2021 seine Karriere als aktiver Spieler. Darauf folgte der DBB-Trainerlehrgang, den der Kanadier erfolgreich mit der B-Lizenz abschloss und dann begann eine Hospitation als Assistenztrainer bei den Römerstrom Gladiators. Nach dem Trainerwechsel in der vergangenen Saison wurde Bucknor Co-Trainer an der Seite des neuen Headcoaches Pascal Heinrichs. Seitdem arbeitet er erfolgreich mit den Trierer Profibasketballern.

Basketballprofi Jermaine Bucknor ist Co-Trainer der Gladiators Trier

Diese Rolle wird Bucknor auch in der kommenden Saison innehaben, denn der 38-Jährige verlängerte seinen Vertrag an der Mosel um ein weiteres Jahr. Gemeinsam mit Cheftrainer Heinrichs soll er die Mannschaft betreuen und wichtige Impulse an der Seitenlinie geben. „Wir sind froh, dass Jermaine weiter unser Trainerteam bereichert. Nach der Verlängerung mit Pascal wollten wir ihn gerne halten, um eine gewisse Kontinuität auf den Trainerpositionen zu sichern. Dies ist uns gelungen. Wir sind überzeugt, dass Jermaine unserem Team mit seiner großen Erfahrung als Basketballprofi auf und neben dem Feld weiterhelfen wird“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zu Vertragsverlängerung mit Assistant Coach Bucknor.