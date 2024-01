Basketball Ein Neuzugang und kleine Überraschungen

Trier · Die Gladiators Trier treffen am Sonntag (17 Uhr) in der SWT-Arena auf die Titanen aus Dresden. Mehr als 4200 Zuschauer werden am Familientag erwartet. Trier verpflichtet nach dem Ausfall von Aufbauspieler Marcus Graves einen ProA erfahrenen Ersatz.

19.01.2024 , 18:21 Uhr

Jordan Barnes, einer der stärksten Import-Spieler der vergangenen beiden ProA-Saisons, wird für acht Wochen an die Mosel wechseln und den verletzten Marcus Graves ersetzen. Der Neuzugang ist noch nicht spielberechtigt. Er wird in der Halle sein und das Team anfeuern. Foto: Jobstairs Gießen 46ers

Von Uli Kaurisch

Auch beim kommenden Sonntagsspiel der Gladiators wird die SWT-Arena beben und das Heimteam zum nächsten Sieg brüllen. Dass dies gegen die Dresden Titans nicht so ganz einfach werden wird, betont Gladiators Headcoach Don Beck. „Dresden hat ein extrem gutes Team und zeigt gerade gegen die Topteams der Liga starke Leistungen“, so Beck, der sich hoch erfreut zeigt, dass der verletzungsbedingte Ausfall von Aufbauspieler Marcus Graves kurzfristig temporär ersetzt werden konnte (siehe eigener Artikel unten). Beck zeigt sich zuversichtlich, dass Jordan Barnes aufgrund seiner Erfahrung und seiner Spielweise hervorragend ins Team passen wird. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass ein Spieler seins Kalibers zu diesem Zeitpunkt der Saison verfügbar war“, so Beck.