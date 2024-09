Gladiators-Start in die Saison Es knistert! So soll im Pokal gegen Frankfurt die Revanche gelingen

Moment mal, warum gibt’s da überhaupt noch Tickets? Die Gladiators spielen im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gegen Frankfurt. Gegen den Bundesliga-Aufsteiger, der im fünften Spiel diese wahnsinnige Halbfinal-Serie im Mai in Trier hauchdünn für sich entscheiden hat. Ein Spiel, das damals innerhalb von Minuten ausverkauft war. Und nun, am Freitag, 20 Uhr, geht es zwar nicht um den Bundesliga-Aufstieg. Aber brisanter als so manches ausverkaufte Hauptrunden-Heimspiel in der vergangenen Saison ist das erneute Aufeinandertreffen in der SWT-Arena allemal. Gut 3000 Tickets sind weg – aber in vielen Blöcken gibt’s noch Platz.