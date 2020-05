Basketball: Gladiators Trier trennen sich von zwei Spielern

Trier Bei den Römerstrom Gladiators Trier stehen zwei weitere Abschiede an:

(mfr) Der Basketball-Zweitligist hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass Center Till Gloger und Flügelspieler Lucien Schmikale künftig nicht mehr für den Club aktiv sein werden. Till Gloger spielte seit 2018 für Trier und gehörte speziell in der abgebrochenen Saison 19/20 zu den Leistungsträgern im Team von Ex-Trainer Christian Held. Mit knapp 16 Punkten pro Spiel und durchschnittlich fünf Rebounds hatte der gebürtige Bochumer erheblichen Anteil an vielen Erfolgen.