später lesen Basketball Gladiators Trier unterliegen beim Tabellenvorletzten Ehingen Urspring mit 76:84 FOTO: sjs / Sebastian J. Schwarz FOTO: sjs / Sebastian J. Schwarz Teilen

Twittern

Teilen



Die Römerstrom Gladiators Trier haben in der Basketball-ProA ihre dritte Niederlage in Folge kassiert: Das Team von Trainer Marco van den Berg unterlag am Samstagabend beim Tabellenvorletzten Ehingen Urspring mit 76:84.