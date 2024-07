Vertragsverlängerung Gladiators setzen auf Kontinuität: Auch dieser wichtige Spieler bleibt!

Im vergangenen Jahr überzeugte Guillozet in seinem ersten Jahr in der Pro A. In über 21 Minuten pro Partie erzielte er Durchschnittswerte von 10,8 Punkten, 3,3 Rebounds und 2,3 Vorlagen – er brachte immer wichtige Impulse nach seinen Einwechslungen. Headcoach Jacques Schneider freut sich aus mehreren Gründen über die Weiterverpflichtung des Manns mit dem markanten Stirnband. Zum einen sei ihm Kontinuität wichtig. „Schon letzte Saison habe ich extrem gerne mit Clay zusammengearbeitet“, berichtet Schneider. „Er ist ein absoluter Basketballhead und denkt in der gleichen Weise wie ich über unseren Sport.“ Zudem sei er variabel auf den Positionen eins bis drei einsetzbar – und habe auch noch Luft nach oben. „Clay hat sich in der letzten Saison extrem gesteigert und ich sehe in ihm sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft auch in höheren europäischen Ligen zu spielen.“ Guillozet habe gute Angebote aus anderen Ligen abgelehnt, um in Trier zu verlängern, heißt es. „Ich möchte sowohl persönlich als auch mit dem Team daran anknüpfen, was wir letztes Jahr begonnen haben“, so wird Guillozet, aktuell nicht in Trier, vom Club zitiert. Sein Ziel für die kommende Saison: der Aufstieg!