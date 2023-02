80:97-Pleite in Leverkusen : Gladiators ohne Chance: Ganz schön klein bei den Giganten

Eine Szene aus dem Hinspiel in Trier. Foto: TV/Willy Speicher

Leverkusen/Trier Viel zu viele Ballverluste, wenig Wurfglück, zu unkonzentriert – oder kurz und knapp: Die Römerstrom Gladiators Trier erlebten im Auswärtsspiel bei den Bayer Giants Leverkusen einen richtig düsteren Abend.

Leverkusen hatte seit der Niederlage in Trier Anfang Januar nicht mehr verloren – vier Spiele in Folge gewann das Team von Hansi Gnad nach einem massiven personellen Upgrade in den vergangenen Wochen. Für die Trierer war es damals der siebte Sieg in Folge, danach gab es nur noch einen weiteren.

Von daher mussten sich die Gladiators am Mittwochabend nicht unbedingt in der Favoritenrolle sehen. Aber komplett chancenlos beim bis dahin Tabellenvorletzten? Eine 80:97-Niederlage, die aus Trierer Sicht keinen Lichtblick bot? Zumindest, wenn man den gewonnenen Direktvergleich nach dem 102:82 im Hinspiel mal nicht als solchen sieht.

Nein, das war nun wirklich nicht zu erwarten. Die Gladiators bleiben damit im Krisenmodus. Daran ändert die überzeugende Vorstellung beim Sieg vor zehn Tagen in Dresden nichts. Die Playoffs sind immer noch gut zu erreichen, kein Thema. Aber dazu muss sich das Team noch mal so präsentieren wie im Dezember. Cheftrainer Pascal Heinrichs war nach der Partie sichtlich frustriert: „Wir wollten unbedingt gewinnen, haben sie aber wohl etwas unterschätzt und sind von Anfang an einem Rückstand hinterher gelaufen.“ Den Trierer würde es nicht wundern, wenn den Giants noch der „ganz große Turnaround“ gelingen würde. Drei Siege trennen die Rheinländer aktuell von einem Playoff-Platz (und auch von Trier auf Platz neun). Das wird für Hansi Gnad erst mal kein Thema sein. Der freut sich, endlich mal wieder grinsen zu können: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Die starken Trierer Guards habe man über weite Strecken gut im Griff gehabt.

Die Gastgeber verteidigten gut, die Gladiators hatten Probleme, offensiv Lösungen zu finden. So lagen die Giants schnell vorne, von 11:6 erhöhten sie auf 17:7 – nach zwei Dreiern in Folge.

Die Gladiators hatten zu diesem Zeitpunkt schon vier Ballverluste auf dem Konto. Es lief noch nicht rund für die Trierer, die mehrfach zweistellig zurücklagen (14:24). Einerseits, weil die Rheinländer aus der Distanz sicher trafen. Aber auch unter dem Korb setzte sich der Tabellenvorletzte immer wieder durch. Das Viertel ging mit 29:16 an Leverkusen – auf Trierer Seite gab es jede Menge Redebedarf: Das war bis dahin viel zu wenig.

Nach einem Fastbreak erhöhte Leverkusen auf 33:18, die Trierer blieben fehleranfällig – Hujic stand an der Dreierlinie völlig frei, 38:23, Auszeit Trier. Auch die Leverkusener Ganzfeldpresse stellte die Trierer immer wieder vor Probleme. Selbst wenn die Giants nach vier starken Nachverpflichtungen sicher kein echter Abstiegsanwärter mehr sind, war die Gladiators-Vorstellung in der ersten Halbzeit ernüchternd. Travis Daniels hatte offensiv einige gute Aktionen, das zweite Viertel ging zumindest noch mit einem Punkt an die Gäste (Halbzeitstand: 54:42).

Das Positive daran: Bei nur einem getroffenen Dreier (bei sechs Versuchen) und schon neun Turnovers (Leverkusen: nur einer) hätte der Rückstand durchaus auch höher sein können – und dass die Trierer jederzeit aufdrehen können, haben sie in dieser Saison schon oft gezeigt. Aber nicht am Mittwochabend.

Es wurde nach der Halbzeitpause erst mal nicht besser auf Trierer Seite. Hier mal kein Abschluss in den 24 Sekunden Angriffszeit, dann wieder ein erfolgreicher Dreier des Rekordmeisters – schon lag Leverkusen wieder mit 18 Punkten vorn (65:47). Mit einer 14-Punkte-Hypothek gingen die Trierer ins Schlussviertel. Da häuften sich zwar bei den bis dahin sehr konzentrierten Giants die Fehler, aber da war das Spiel auch schon gelaufen. Und für die Gladiators gilt: Schnell abhaken. Am Sonntag kommt Gießen - und da ist definitiv eine Leistungssteigerung nötig.