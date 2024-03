Niederlage beim Abstiegskandidaten Dämpfer für die Gladiators: Der Tabellenvorletzte jubelt!

Als souveräner Tabellenführer ist man in jedem Spiel Favorit, in einer Partie beim Tabellenvorletzten sowieso. Aber eine so riesige Überraschung, wie es scheint, ist die 90:97-Pleite am Samstagabend bei den Artland Dragons dann doch nicht. Für die Trierer war es die vierte Auswärtsniederlage in dieser Saison – und drei davon gab es bei Teams aus dem unteren Drittel der Tabelle, zuvor schon in Bochum und in Koblenz.