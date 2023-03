77:96-Niederlage in Quakenbrück Ersatzgeschwächte Gladiators: Am Ende wird’s bitter

Eine lange Anreise nach Niedersachsen am Samstag, mehrere Ausfälle auf Trierer Seite - und ein bitteres Ende für leidenschaftlich kämpfende Gladiators. So lässt sich die 77:96-(41:44)-Niederlage am Samstagabend beim Tabellendritten Artland Dragons in Kürze zusammenfassen. Es war die erste Pleite für Cheftrainer Jermaine Bucknor. Eine, die am Ende deutlich zu hoch ausfällt - die Trierer haben sich mit Ausnahme der Schlussminuten gut präsentiert. Mehr ging an diesem Abend einfach nicht. Die Kraft fehlte, die Konzentration, am Schluss dann der Glaube.