Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Trier verliert auch in Hagen – schon am Sonntag geht’s weiter

Foto: Verein

Hagen Die Römerstrom Gladiators Trier haben im Kampf um die Playoff-Qualifikation eine bittere Niederlage einstecken müssen. Ohne den gesperrten Jordan Geist verlor das Team von Trainer Christian Held am Freitagabend bei Playoffplatz-Konkurrent Phoenix Hagen. Schon der Start hatte es in sich – in negativer Hinsicht.

Schwierige Wochen für die Römerstrom Gladiators Trier: Der Basketball-Zweitligist hat sein Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen am Freitagabend mit 81:92 (40:48) verloren und somit zum ersten Mal in dieser Saison vier Niederlagen in Serie hinnehmen müssen.

Ohne den aufgrund einer Disziplinlosigkeit aus dem Jena-Spiel für ein Spiel gesperrten Jordan Geist fehlte es dem Team von der Mosel offensiv an Ideen.

Den Spielbeginn verpennen die Gäste komplett: Mit satten 15 Zählern liegen die Gäste nach zehn Minuten bereits zurück (19:34). Defensiv ist das extrem schwach. Viel zu leicht macht es das Team von Christian Held den Westfalen. Unterm Korb spaziert Javon Baumann ein ums andere Mal durch die Zone, kommt zu leichten Punkten. Trier verteidigt das Hagener Pick-and-Roll schläfrig oder gar nicht. Hinzukommt, dass Hagen von außen so gut wie alles trifft (drei von vier Dreiern zum Beispiel im ersten Viertel).

Offensiv ist das auf Trierer Seite oft hektisch und kopflos. Immer wieder suchen sie die Abschlüsse aus der Distanz, anstatt zum Korb zu ziehen oder den Ball auf die Langen Till Gloger oder Kilian Dietz zu bringen.

Christian Held findet nach dem Spiel deutliche Worte: „So kann man nicht in ein Spiel gehen, schon gar nicht auswärts in Hagen. Wenn man so aufritt, braucht man sich nicht zu wundern.“

Auch im zweiten Viertel bleibt Hagen, dem mit Joel Aminu und Adam Pechacek ebenfalls wichtige Leistungsträger fehlen, zunächst das bessere Team (25:41). Trier leistet sich offensiv viele Fehlpässe.

Doch es wird besser: Die Gladiatoren steigern sich, werden in den Minuten vor der Halbzeit immer stärker. Angeführt von ihrem Besten am Freitagabend Kyle Dranginis – 12 Punkte, vier Assists allein in den ersten 20 Minuten – übernehmen die Gäste aus Rheinland-Pfalz immer mehr die Spielkontrolle. Wieder einmal zeigt sich: Stimmt die Defense, klappt’s auch offensiv. Trier verteidigt nun deutlich aggressiver, presst immer wieder übers gesamte Feld, doppelt und setzt die Westfalen somit gehörig unter Druck.

Die Folge: Nach zwei Dranginis-Dreiern und einem Korbleger von Chase Adams gehen die Gladiatoren mit einem 40:48-Rückstand in die Pause – Trier ist im Spiel.

Nach der Halbzeit entwickelt sich eine offene Partie. Offensiv wie defensiv funktioniert längst nicht alles bei Trier, doch das Held-Team ist der Wille anzumerken, das Duell zu drehen. Die Körpersprache stimmt: Beispielhaft eine Szene knapp drei Minuten vor Ende des dritten Viertels. Chase Adams klaut Hagen den Ball, und verwandelt zwei Fastbreak-Punkte im Eins-gegen-Eins gegen Niklas Geske. Hagen-Coach Chris Harris nimmt im Anschluss die nächste Auszeit (61:63). Kurz darauf sorgt Jermaine Bucknor von der Dreier-Linie für den Ausgleich (64:64).

Kippt die Partie nun? Nein, im Gegenteil: Denn nun kommt nicht mehr viel von Trier. Die vergangenen Minuten haben viel Energie gekostet. Das wird nun sichtbar. Viertelübergreifend kassieren die Gäste einen 0:14-Lauf. Erst nach fünf Minuten im vierten Viertel sorgt Till Gloger, der in Hagen häufig gedoppelt wird und einen schweren Stand hat, für die ersten Trierer Punkte. Da liegt sein Team jedoch schon klar hinten (64:78).

Trier versucht es erneut zu oft von außen, findet unterm Korb keine Optionen. Hinzukommen immer wieder unnötige Fouls, durch die Trier die Westfalen 21-mal an die Freiwurflinie schickt. Defensiv ist das zu ungeschickt und zu langsam.

Zudem geben die Gladiatoren immer wieder Offensivrebounds ab.

Spätestens nach zwei Schnellangriff-Punkten durch Hagens Dominik Spohr (75:90 aus TR-Sicht) ist die Partie 90 Sekunden vor dem Ende gegessen.

Trier verliert somit das vierte Spiel in Serie und rutscht vorübergehend aus den Playoffrängen.

Vielleicht die beste Nachricht des Tages: Schon am kommenden Sonntag (8. März) geht’s weiter. Dann treffen die Gladiatoren in der Arena auf die Nürnberg Falcons (17 Uhr). Auch wieder mit an Bord: Jordan Geist.

Doch für Christian Held steht fest: „Wir müssen daran arbeiten, besser ins Spiel zu kommen. Wir können nicht erwarten, dass die Gegner mit noch weniger Energie spielen als wir und uns den Ball freiwillig geben.“