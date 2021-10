Basketball : Erste Gladiators-Niederlage: „Unter Druck war Jena einfach besser“

TRIER 2. Basketball-Bundesliga: Cheftrainer Marco van den Berg übt Kritik an seiner Mannschaft, verspricht aber auch: „Wir werden besser zurückkommen.“

Auch eine stimmungsvolle Kulisse, eine teilweise erfolgreiche Aufholjagd und der erkennbare Versuch, irgendwie wieder in eine schon fast entglittene Partie wieder hineinzukommen, konnten es am Ende nicht verhindern: Die Römerstrom Gladiators Trier haben am fünften Spieltag der zweiten Basketball-Bundesliga ihre erste Begegnung verloren. Am Ende hieß es 75:83 gegen Medipolis Science City Jena aus Sicht der Heimmannschaft. Gegen einen Gegner mit großer Erfahrung auf allen Positionen, der zuvor ebenfalls erst eine Begegnung verloren hatte.