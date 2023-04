69:89-Heimniederlage gegen Jena Gladiators: Gut, dass es bald vorbei ist! (Fotos)

Schnell wurde deutlich, dass die Gladiators wieder vor einer schwierigen Partie stehen würden. Center Dylan Painter hatte seine Probleme mit Alex Herrera, die Gastgeber nahmen zu Beginn – auch mangels Alternativen – viele Dreier. Anfangs waren die Thüringer besser im Spiel (5:12, 9:16), die Gladiators kämpften sich aber zurück – mit einem 7:0-Lauf. Laut wurde es in der Arena in der letzten Sekunde des ersten Viertels: Da traf Jordan Johnson von ganz weit draußen (19:18), zwölf Punkte hatte er da bereits erzielt, am Ende waren es 34. Die Trierer waren in der Defense anfangs konzentrierter als bei den Niederlagen gegen Paderborn und in Bochum. Die Führung wechselte mehrfach, vor der Pause erlaubten sich die Gladiators dann eine Schwächephase – Jena nutzte das zu einem Sechs-Punkte-Vorsprung (36:42). Auch, weil bei den Trierern die Dreier nicht fielen.