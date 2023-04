Niederlage in Bochum Gladiators: 109 Punkte auswärts erzielt - und doch verloren!

Trier zeigte bis weit in die zweite Halbzeit ein gefälliges Offensivspiel mit gut herausgespielten Aktionen. In keiner Phase des Spiels gelang es allerdings den Offensivpower der SparkassenStars zu brechen. Immer wieder kamen die Gastgeber in die Nähe des Korbs und hatten in TT Crockett (36 Punkte) und Conley Garrison (20) die dominanten Spieler. Jordan Johnson auf Trierer Seite (30) und Garai Zeeb (21) waren offensiv erfolgreich. Doch das sollte am Ende nicht reichen, um Bochum zu schlagen, zumal die Gastgeber auch ein deutliches Plus bei den Rebounds verzeichneten.