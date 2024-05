2. Basketball-Bundesliga-Playoffs Wie bitter ist das denn? Gladiators verlieren in letzter Sekunde – Endspiel am Sonntag

Nein, nein, nein …. Alles, wirklich alles ist bereit: Der Aufstieg, er ist so nah um 21.18 Uhr am Freitagabend für die Römerstrom Gladiators Trier in der Frankfurter Ballsporthalle. Hat doch alles so gut ausgesehen. Die Führung, sie war zu Beginn des letzten Viertels sogar zweistellig (61:50).