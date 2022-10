82:87-Niederlage in Nürnberg : Knapp verloren, aber kein Grund zum Frust

Triers Topscorer der Vorsaison, Parker Van Dyke, war auch in Nürnberg bester Trierer Schütze. Foto: Willy Speicher

Nürnberg Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators startet mit einer knappen Auswärtsniederlage in Nürnberg in die Saison. Was dennoch Mut für die nächsten Spiele macht.

Es war ganz eng bis zur letzten Minute, der Auswärtssieg war definitiv drin - aber am Ende haben die Römerstrom Gladiators Trier das erste Saisonspiel bei den Nürnberg Falcons mit 82:87 verloren. Daran änderten auch die sieben getroffenen Dreier von Parker Van Dyke nichts, der mit 23 Punkten Topscorer war. Das neu formierte Trierer Team machte über weite Strecken einen sehr ordentlichen Eindruck. Und in der nächsten Woche soll noch eine Verstärkung hinzukommen.

Die Gladiators starteten mit Garai Zeeb, Parker Van Dyke, Alex Laurent, Marco Hollersbacher und Dylan Painter in die Partie in der Kia Metropol Arena – und das mit einer gewissen Nervosität: Die Gastgeber führten schnell 8:0, die ersten vier Punkte der Gladiators resultierten aus Freiwürfen. Erst nach knapp vier Minuten sorgte Center Till Isemann für die ersten Trierer Punkte aus dem Feld. Die Falcons behaupteten ihre Führung, die Gladiators blieben aber in Reichweite – auch, weil die Dreier durch Hollersbacher und Van Dyke fielen.

Mit 24:16 ging das erste Viertel der Saison an die Franken, die auch besser in den zweiten Abschnitt starteten (32:16). Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs stoppte mit einer Auszeit den Run der Falcons – nun war vor allem Dreier-Spezialist Van Dyke gefragt. Die Gäste verkürzten, sie erlaubten den Nürnbergern in dieser Phase auch weniger Offensiv-Rebounds: Aus dem 16-Punkte-Rückstand machten die Gladiators innerhalb von wenigen Minuten eine knappe Führung (36:34).

Das liegt nicht nur an der starken Wurfquote aus der Distanz – die Trierer trafen in der ersten Halbzeit sechs Dreier bei zwölf Versuchen. Auch die Defense war nun besser. Die Partie war nun völlig ausgeglichen, mit einem 41:43-Rückstand gingen die Gladiators in die Pause.

Mit seinem zweiten Dreier in der Partie brachte Neuzugang Hollersbacher die Trierer wieder in Führung (52:51), Van Dyke legte dann direkt mit einem Dreier und Till Isemann mit einem Dunk nach (57:51). Das Team von Pascal Heinrichs verpasste es aber, mit einem Vorsprung ins Schlussviertel zu gehen (61:61).

Das letzte Viertel war von Hektik geprägt. Die Saison ist noch ganz frisch - da stimmen einige Abläufe noch nicht. Immer wieder gute Aktionen bei den Trierern hatte Neuzugang Isemann, der offensiv auffälliger war als Painter. Es blieb eng - Monteroso glich zwei Minuten vor dem Ende zum 78:78 aus. Schöner war noch das 81:81 von Isemann nach einem Alley-oop-Anspiel von Van Dyke.

Es reichte aber nicht für die Trierer: Die Nürnberger führten mit 82:85, Garai Zeebs Dreierversuch wenige Sekunden vor Schluss passte dann nicht - so kassierten die Trierer die erste Niederlage (82:87). Isemann gelang als einzigem Spieler ein Partie ein Double-Double (14 Punkte, 10 Rebounds). Ein wichtige Aufgabe gibt Trainer Heinrichs seinem Team mit in die neue Woche: „Wir müssen definitiv an den Rebounds arbeiten.“

Da soll noch ein Neuer helfen können, denn eine Position ist bei den Trierern ist noch offen: Nach der Vertragsauflösung mit Shane Temara am vergangenen Donnerstag – er hatte einen Tryout-Vertrag – soll noch vor dem ersten Heimspiel am 9. Oktober in der Arena gegen Hagen ein Nachfolger präsentiert werden.