Saisonvorbereitung : Gladiators Trier verlieren Testspiel gegen Charleroi

Logo_Gladiators_Neu Foto: TV/Lambrecht, Jana

TRIER/CHARLEROI (Uk) Im ersten Testspiel nach dreiwöchiger Trainingsphase trafen die Basketballer der RÖMERSTROM Gladiators Trier auf den zehnfachen belgischen Meister Spirou Charleroi. Wie erwartet, musste Trier bei der 74:75 (35:54)-Niederlage auf Dan Monteroso und Dylan Painter verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während Dan Monteroso zur Geburt seines ersten Kindes in Trier blieb, wurde Painter nach einer Knöchelverletzung noch geschont.

„Wie eingerostet“, so Trainer Pascal Heinrichs sei seine Mannschaft in die Begegnung gestartet. Daher war es für den Trainer nach drei Wochen intensiven Trainings auch nicht verwunderlich, dass seine Mannschaft zur Halbzeit scheinbar uneinholbar mit 35:54 in Rückstand lag.

Was Henrich, den nach eigener Aussage die Ergebnisse von Testspielen nicht sonderlich interessieren, sehr positiv stimmte, war die Tatsache, wie sich seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit präsentierte. „Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam in der Lage sind auch nach einem solch schwachem Start wieder in die Spur zu finden.“ Aus seinem Kollektiv wollte der Trainer auch niemanden herausheben. „Alle Spieler haben gezeigt, dass sie bereit sind, sich ins Team zu integrieren.“

Auch Chalerloi konnte nicht in Bestbesetzung antreten, und so wollte Heinrichs den knappen Ausgang des Spiels nicht zu hoch bewerten. Dennoch weiß Heinrichs um die Bedeutung solcher Spiele in der Vorbereitung. Da seine Mannschaft bis zum Saisonstart mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg noch fast wöchentlich Testspiele bestreitet, hofft er auf eine stetige Entwicklung im Zusammenspiel des neuformierten Teams.

„Wenn wir jedes Testspiel eine Verbesserung sehen, dann können wir uns sehr auf das erste Saisonspiel gegen Nürnberg freuen“, sagt Headcoach Pascal Heinrichs zur knappen Niederlage im ersten Testspiel.

Viertelergebnisse: 24:19/54:35/64:49/75:74