86:101-Niederlage in Jena : Ziemlich okay, aber ...

Die Gladiators verloren das Auswärtsspiel in Jena. Foto: Willy Speicher

Jena Die Gladiators haben am Samstagabend in der 2. Basketball-Bundesliga mit 86:101 bei Medipolis SC Jena verloren. Klingt übel? Es sah über weite Strecken nicht so aus.

Ein Spiel, das immer wieder in beide Richtungen kippen kann, bis kurz vor Schluss. Ein Spiel, das bei den Highlight-Videos vor allem Trierer Aktionen zeigen wird, offensiv wie defensiv (das bestätigen auch die Jenaer Livestream-Kommentatoren). Ein Spiel, das die Gladiators letztlich aber sogar deutlich verlieren: So lässt sich die Partie zwischen Medipolis SC Jena und den Römerstrom Gladiators Trier bilanzieren. Dass Jena vor allem wegen seines Dreier-Glücks und natürlich auch -Könnens am Ende viel zu hoch gewinnt (101:86)? Geschenkt! Die Gladiators waren konkurrenzfähig, aber nicht abgezockt genug. Und beim munteren Dreier-Geballere waren sie an diesem Abend eindeutig unterlegen.

Die Trierer, bei denen Alex Laurent neu in die Startformation rückte, kamen richtig gut in die Partie – Dylan Painter und Parker van Dyke mit dem ersten Dreier sorgten für die 5:0-Führung der Trierer. Die Defensive stand gut, auch offensiv sah es teilweise sehr gut aus – etwa bei einem Dunk von Isemann nach schönem Anspiel von Garai Zeeb. Nach der Trierer 16:8-Führung nahm Jena-Trainer Domenik Reinboth die erste Auszeit. Die stoppte auch vorerst den Offensivdrang der Gladiators. Die Trierer blieben aber weiter gut im Spiel, sie gingen mit einer 21:13-Führung aus dem ersten Abschnitt.

Die Thüringer begannen das zweite Viertel mit einem schnellen 6:0-Lauf – schon nach gut zwei Minuten hatte Jena zum 23:23 ausgeglichen, Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs sah Gesprächsbedarf. Die Gastgeber hatten sich defensiv nun deutlich besser auf die Trierer eingestellt, Stefan Haukohl traf zudem nun die Dreier. So machten die Jenaer innerhalb von gut vier Minuten aus einem Acht-Punkte-Rückstand eine 31:25-Führung. Die Trierer fanden in dieser Phase offensiv kaum Optionen.

Medipolis drehte die Partie im zweiten Viertel komplett - beim 41:31 führten die Gastgeber erstmals zweistellig, die Trierer hatten nun Probleme, wieder in den Rhythmus zu finden. Mit einem 46:37 ging es in die Halbzeitpause. 33 Punkte kassierten die Trierer in diesen zehn Minuten.

Bis dahin gar nicht so auffällig: Triers sicherster Dreierschütze Parker van Dyke – der legte nach der Halbzeitpause mal richtig los. Nach drei Minuten hatten die Gladiators zum 52:52 ausgeglichen. Das Ergebnis wurde in der Auszeit sogar von den Referees korrigiert, Trier führte 52:50. Aber wieder hatte Jena, die zuvor zwei Mal in Folge verloren hatten, richtige Antworten – und zwar mehrfach aus der Distanz, schnell lagen sie wieder mit 64:58 vorn. Aber es blieb eng - die Gladiators gingen mit einem Mini-Rückstand ins letzte Viertel (66:67). Trier war über weite Strecke die überzeugendere Mannschaft, Jena traf aber bis dahin jeden zweiten Dreipunktewurf – bei 20 Versuchen. Am Ende trafen sie 16 Dreier bei 28 Versuchen. Trier nur vier von 17.