Playoff-Krimi „Einer der bittersten Momente meiner Karriere“: Gladiators verpassen den Aufstieg

Nein, nein, nein … tut das weh! Der Traum, er ist aus: Die Römerström Gladiators Trier haben die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga verpasst. Nach einem 76:85 (31:51) im entscheidenden fünften Playoff-Halbfinale am Sonntagabend gegen die Fraport Skyliners ist die Saison für die Trierer beendet. Frankfurt dagegen packt den Sprung in die Beletage des deutschen Basketballs.