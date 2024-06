Vertrag über zwei Jahre „Spitzentalent“ kommt: Gladiators verpflichten A2-Nationalspieler

Er spielte in diesem Jahr schon für die Skyliners in der SWT-Arena, allerdings nicht in der heiß umkämpften Playoff-Halbfinalserie zwischen den Gladiators und Frankfurt (in der die Hessen das bessere Ende hatten): Nolan Adekunle, 22 Jahre alt, in Berlin ausgebildetes „Spitzentalent“ (so heißt es in der Gladiators-Pressemitteilung) auf den Positionen Small Forward und Power Forward. Beim deutlichen Trierer Heimsieg in der Hauptrunde bekam Adekunle viel Spielzeit.