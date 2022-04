Playoffs gegen Leverkusen : Heißes Duell: „Der Druck liegt wieder bei uns“

Trier Die Gladiators wollen am Mittwoch auch das zweite Playoff-Heimspiel gewinnen (19.30 Uhr, Arena). Cheftrainer Pascal Heinrichs ist optimistisch, warnt aber vor den Giants.

Das ist bisher ein Fest für alle Freunde der guten, alten Symmetrie, dieses Zweitliga-Duell zwischen den Römerstrom Gladiators Trier und den Bayer Giants Leverkusen. Vier Mal trafen sich beide Teams bisher in dieser Saison in der Normalrunde und den ersten beiden Spielen im Playoff-Viertelfinale. Die Bilanz? Es gab nur Heimsiege zu erleben – und zwar jeweils einen ganz souveränen Erfolg, ganz locker herausgespielt (für die Giants in der Normalrunde, für Trier im ersten Playoff-Spiel am vergangenen Freitag). Und jeweils einen, bei dem der Gegner mit richtig rauchiger Stimmung in den Bus stieg – weil er das Spiel eigentlich schon gewonnen hatte, dann aber doch nichts mitnahm. So war es bei der Trierer 81:84-Niederlage am Sonntag, wo als Aufreger zum Schluss noch eine „ganz klare Fehlentscheidung“ (Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs) den Giants den Sieg in der regulären Spielzeit ermöglichte. Das sei frustrierend gewesen. Aber zu sehr aufregen bringt ja nichts, zumal die Trierer schon am Mittwochabend in der Serie mit 2:1 in Führung gehen wollen (19.30 Uhr, Arena). Daher konzentriert sich Heinrichs auf das Positive: „Wir haben knapp drei Viertel lang gut gespielt. Nur im letzten Viertel waren manche vielleicht schon gefühlt im Halbfinale. Da haben wir uns einfach nicht belohnt.“ Aber das ist eben auch das Packende an diesem Duell der Traditionsstandorte. „Und Leverkusen hat am Ende auch viel für den Sieg getan – etwa durch Spencer Reaves. Das Ziel muss sein, dass er gar keine freien Würfe bekommt.“