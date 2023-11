Rückkehr nach Nürnberg Neu-Gladiator Moritz Krimmer: „Die Freundschaft muss für 40 Minuten ruhen“

Nach zwei Siegen zum Saisonstart mussten sich die Nürnberger in den letzten vier Partien geschlagen geben und rutschten so auf den 14. Tabellenplatz ab. Dreimal in Folge waren die Falken zuletzt auswärts gefordert und wollen im Heimspiel gegen die aktuell drittplatzierten Gladiatoren in die Erfolgsspur zurückfinden. Auch in Nürnberg gab es zu Saisonbeginn einen größeren Umbruch im Team. Bekanntlich verließ Moritz Krimmer die Franken in Richtung Mosel und gehört zu den zuverlässigsten Gladiatoren. „Ich freue mich riesig auf das Spiel“, sagt Krimmer, der zahlreiche Freunde in der Halle erwartet. „Aber für 40 Minuten muss jede Freundschaft hinten anstehen. Ich möchte natürlich mit meinem neuen Verein das Parkett der KIA Metropol ARENA als Sieger verlassen.“