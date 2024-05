Es geht um den Aufstieg Gladiators vor Showdown gegen Frankfurt: Wer legt in der Serie vor?

Trier · Die Gladiators können am Freitagabend im ersten Halbfinal-Spiel in der vollen SWT-Arena gegen Frankfurt den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen — die Aufgabe gegen die defensivstarken Skyliners wird schwer.

17.05.2024 , 06:47 Uhr

Abklatschen mit den Fans: Clay Guillozet und Evans Rapieque treffen am Freitagabend mit den Gladiators auf Frankfurt. Foto: Willy Speicher