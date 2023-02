Klassiker am Sonntag in der Arena : Mit Wucht und Würde gegen Gießen

Er zeigt’s den Zweiflern: Gladiator Alex Laurent überzeugte in den vergangenen Partien. Foto: Willy Speicher

Trier Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen wollen die Gladiators am Sonntag im Heimspiel gegen Bundesligaabsteiger JobStairs Gießen 46er wieder in die Spur finden (17 Uhr, Arena): „Das wird wieder ein verdammt schweres Spiel für uns“, kündigt Trainer Pascal Heinrichs an.

Nicht nur die Trierer Pro-A-Basketballer zeigen im bisherigen Saisonverlauf keine durchgehende Konstanz in ihren Leistungen. Lediglich Leverkusen – Triers Gegner am vergangenen Mittwoch – mit fünf Siegen in Folge und Tabellenführer Rasta Vechta (sechs Siege in Folge) zeigen derzeit eine gewisse Konstanz. Hatten Experten erwartet, dass sich nach der Hälfte der Saison die „Spreu vom Weizen“ trennen wird, sieht es auch nach 21 Spieltagen immer noch so aus, als seien Ergebnisse der Spieltage kaum vorhersehbar. Das Mittelfeld der Liga mit den Teams mit Play-Off-Ambitionen umfasst mindestens acht Mannschaften. Nach der Siegesserie um den Jahreswechsel fehlt auch den Trierer Gladiators zuletzt die Konstanz.

Am „Super-Bowl-Wochenende“ stellt sich Bundesliga-Absteiger JobStairs Gießen in der Arena Trier vor. Gießen musste am vergangenen Mittwoch, genau wie Trier, die Halle als Verlierer verlassen. Sie sinnen auf Wiedergutmachung der Niederlage in Hagen. Das Hinspiel in Gießen, unter den Augen vieler Gladiators-Fans, endete mit 109:97, war aber ein Spiel auf Augenhöhe. Die Entscheidung über Sieg und Niederlage fiel erst kurz vor Spielende. Mit dieser Niederlage endete auch Triers Serie von sieben Siegen in Folge – in den letzten vier Partien gab es nur in Dresden ein Erfolgserlebnis für die Trierer.