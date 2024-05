Vor Playoff-Halbfinale gegen Frankfurt „Die Hütte wird voll“ – Freier Verkauf beginnt am Dienstag

Die Termine: Die genauen Spielzeiten stehen in den Playoffs immer erst ziemlich kurzfristig fest. Die (mindestens) zwei Heimspiele dürften aber richtig voll werden, da ist sich Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz sicher, noch bevor das erste Ticket in den freien Verkauf gegangen ist. Das erste Heimspiel geht am Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr, in der SWT-Arena über die Bühne. Am Dienstag, 18 Uhr, beginne der freie Ticket-Verkauf, sagte Ewertz dem Volksfreund. Zuvor hatten die Dauerkarten-Inhaber ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze. Für das erste Auswärtsspiel der Trierer am Pfingstsonntag, 16 Uhr, sind bereits Tickets verfügbar. Das zweite Gladiators-Heimspiel wird am Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, über die Bühne gehen. Der freie Verkauf soll am Freitag, 17. Mai, starten. Auch da ist mit vollem Haus zu rechnen. Die weiteren Termine (sofern nicht eines der Teams drei Spiele in Folge gewinnt): Spiel 4: Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr, in Frankfurt. Spiel 5: Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr (SWT-Arena).