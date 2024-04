Rückkehr in die Bundesliga? Was Basketball-Legende James Marsh den Gladiators Trier jetzt zutraut

Die Aussicht, nach neun Jahren in der Zweiten Liga wieder in die Bell Etage des deutschen Basketballs zurückzukehren, ist für die Römerstrom-Gladiators Trier nach einer grandiosen Saison nicht unrealistisch. Die Trierer gelten nicht nur in Fachkreisen als Favorit auf die ProA-Meisterschaft. Als Garanten des bisherigen Erfolgs gelten die Rückkehr von Trainerlegende Don Beck in seine „zweite Heimat“, sein gesamtes Trainerteam und die Zusammensetzung des Spielerkaders und dessen Zusammenhalt. Der Trierische Volksfreund hat drei ehemalige Spieler nach ihrer Einschätzung zum Trainerstab und einer möglichen Rückkehr in die Basketball-Bundesliga (BBL) gefragt.