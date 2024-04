Gastspiel in Karlsruhe Gladiators liegen nie in Führung, doch dann kommen die letzten 30 Sekunden

Die besondere Brisanz dieser Begegnung am 30. Spieltag der Basketball ProA lag in den unterschiedlichen Ausgangssituationen. Für die eine Mannschaft – die PS Karlsruhe LIONS – ging es darum, weitere Punkte zur Teilnahme an den Play-Offs zu sammeln. Für die andere Mannschaft – die Römerstrom Gladiators Trier – ging es um die Festigung der Tabellenführung.