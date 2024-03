Personalfragen bei den Gladiators Wird’s das letzte Spiel für Jordan Barnes? Und wann kehrt Marcus Graves zurück?

Am 18. März endet der Vertrag von Barnes, nach dem Heimspiel gegen Bochum, in dem die Gladiators bereits die Playoff-Teilnahme perfekt machen können (Samstag, 19.30 Uhr, SWT-Arena). Und danach? Die Gladiators sind durchaus interessiert, Barnes zu halten, bestätigt Geschäftsführer Andre Ewertz: „Wir sind mit Jordan Barnes und seinem Berater in Gesprächen und schauen, ob wir den Vertrag verlängern.“ Das Interesse sei da, „aber wir uns einigen und werden auch nicht jeden Preis zahlen“. Marcus Graves werde nach seinem Muskelbündelriss in der nächsten Woche wieder im Mannschaftstraining zurückerwartet. „Gegen Bochum wird er wohl noch nicht spielen können“, kündigt Ewertz an.