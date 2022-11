Duell der schwach Gestarteten : Klappt’s am Sonntag mit dem Befreiungsschlag?

Auf die Treffsicherheit von Parker van Dyke (rechts, gegen Dresden) dürfte es wieder ankommen. Foto: Willy Speicher

Trier Basketball: Gladiators wollen Sieg gegen die Eisbären Bremerhaven. Beide Teams starteten mit Problemen in die Saison.

Eröffnungsspiele bei einer Fußball-Welmeisterschaft sind ja öfter mal eine zähe Angelegenheit. Okay, das 4:2 zwischen Deutschland und Costa Rica bei der WM 2006 im eigenen Land war dann schon ein unterhaltsamer Start, aber andere ... naja. Was das mit dem Basketball-Zweitliga-Duell zwischen den Gladiators Trier und den Eisbären Bremerhaven zu tun hat? Das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador findet zeitgleich statt, am Sonntag um 17 Uhr. Basketball-Fans dürfte die Entscheidung da leicht fallen, unabhängig davon, ob man die Fußball-WM nun intensiv verfolgt oder nicht.

Nicht nur, weil das Duell zwischen Gladiators und Eisbären eher ein Klassiker ist als die WM-Paarung. Für die Gladiators geht es nun auch um einiges: Der erste Heimsieg soll her. Das wäre nach der ordentlichen Vorstellung bei der Niederlage am Mittwochabend beim Spitzenreiter Vechta ein Signal an die Konkurrenz, dass sich der Vierte der vergangenen Pro-A-Hauptrunde keineswegs ganz unten festsetzen will.