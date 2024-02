Gladiators wollen Serie fortsetzen Gibt’s die „Humba“ auch am Fastnachtssamstag?

Wer an der Spitze steht, hat auch schon mal das nötige Glück, wenn es mal hart auf hart kommt. Darauf konnten sich die Römerstrom Gladiators in den beiden letzten Auswärtsspielen in Jena und Paderborn verlassen. Die hätten auch schnell mit einer Niederlage enden können. Aber so steht vor dem Karnevals-Heimspiel gegen die Uni Baskets Münster die eindrucksvolle Bilanz von elf Siegen in Serie. Don Beck freut sich nach insgesamt drei Auswärtsspielen aufs Heimspiel („Die Reisen verlangen dem Team doch immer etwas ab.“).