Vor dem Duell Koblenz - Trier Van den Berg vergleicht Gladiators mit Real Madrid

Das Jahr ist noch jung, aber die Schlagzahl bei den publikumsträchtigen sportlichen Vergleichen zwischen Trier und Koblenz ist schon ziemlich hoch: Für die Gladiators steht nach dem 84:68-Heimsieg Anfang Januar gegen die EPG Baskets bereits am Freitag (19.30 Uhr) das erste Gastspiel im Profi-Basketball am Deutschen Eck an. Wohl deutlich mehr als 500 Trierer werden die Gladiators begleiten – es geht für den Spitzenreiter der Liga schließlich nicht nur um den möglichen 13. Sieg in Folge. Nicht nur ums Wiedersehen mit dem langjährigen Gladiators-Coach Marco van den Berg – der Niederländer war beim Spiel in Trier noch nicht Cheftrainer der Koblenzer. Es geht natürlich auch ums Prestige. Dieses Spiel will keiner gerne verlieren. In einer anderen Sportart gehen die Trier-Koblenz-Festtage schon neun Tage später weiter – wenn die Eintracht im Fußball-Rheinlandpokal-Viertelfinale die TuS Koblenz empfängt.