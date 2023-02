Am Mittwoch in Leverkusen : Gladiators-Kapitän vor dem Klassiker: Es wird laut, es wird hart!

Garai Zeeb zieht zum Korb - im Playoff-Spiel im April 2022 gegen Leverkusen. Foto: TV/Willy Speicher

Trier/Leverkusen Bloß nicht auf die Tabelle schauen: Wie ein Abstiegskandidat spielte der Tabellenvorletzte Leverkusen nicht – den Giants gelangen zuletzt vier Siege in Folge. Wie die Gladiators am Mittwochabend (19.30 Uhr) die Serie der Rheinländer beenden wollen – und warum Gladiators-Kapitän Garai Zeeb mit einem emotionalen Spiel rechnet.

23! Diese Zahl dokumentiert recht gut, dass bei Basketball-Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen in der aktuellen Saison bisher nicht alles nach Wunsch abgelaufen ist. 23 Spieler hat Cheftrainer Hansi Gnad bisher eingesetzt. Zum Vergleich: Bei den Gladiators kamen inklusive der nachverpflichteten Travis Daniels und Jordan Johnson bisher 13 Spieler zu Einsatzzeiten in der Pro A. Am Rhein wurde reichlich nachjustiert - und das lag längst nicht nur an Verletzungen.

Die große Fluktuation bei den Giants ist vor allem dem schwachen Saisonstart geschuldet. Als die Rheinländer Anfang Januar beim 82:102 in Trier ohne Chance waren und sie mit einer Bilanz von nur zwei Siegen aus 14 Partien tief im Keller standen, bezeichneten selbst einzelne Bayer-Fans ihr Team als „Abstiegskandidaten Nummer eins“. Das sieht fünf Wochen später schon anders aus, auch wenn die Bayer Giants weiterhin auf einem Abstiegsplatz stehen – vor den finanziell massiv angeschlagenen Schwenningern, denen wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen wurden.

Leverkusen geht auch durchaus mit Zuversicht in das Heimspiel am Mittwoch gegen die Gladiators: Seit der Niederlage in Trier gab es für das Team von Hansi Gnad vier Siege in Folge. Zuletzt drehte die Mannschaft mit einer wahren Dreier-Parade ein fast schon verloren geglaubtes Spiel in Bremerhaven - vier Minuten vor Schluss hatten die Eisbären noch mit acht Punkten geführt, dann gingen sie „im Dreierregen der Giants unter“ (Nordsee-Zeitung).

Der Kader hat sich seit dem Hinspiel zwar nicht groß verändert, aber die Neuzugänge wie Gabriel de Oliveira und Nick Hornsby sind nun noch besser ins Team integriert. Gladiators-Aufbauspieler Garai Zeeb rechnet mit einer anderen Herausforderung als noch im Heimspiel. „Die Leverkusener sind gut drauf, sie haben sich gut verstärkt“, sagt der 25-Jährige. Sein Team müsse das Pick and roll gut verteidigen, stark rebounden und gute Würfe kreieren. „Wir müssen sehr physisch, sehr hart spielen. Es wird ein sehr lautes Spiel mit viel Gerede und Emotion – und da müssen wir die Mannschaft sein, die mehr positive Emotion aufs Feld bringt“, sagt Garai Zeeb dem TV.

Im Heimspiel stellte er die Giants vor einige Probleme – ihm gelangen 19 Punkte und elf Assists. Leverkusen hat sich nach dem Spiel in Trier zudem noch auf der Point-Guard-Position verstärkt – der Ex-Karlsruher TreVion Crews wechselte aus Luxemburg an den Rhein. Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs will an die Leistung aus dem Auswärtsspiel in Dresden anknüpfen, am vergangenen Wochenende hatten die Gladiators spielfrei. Heinrichs warnt vor dem Auftritt beim letztjährigen Playoff-Halbfinalisten, der damals die zarten Trierer Aufstiegshoffnungen jäh beendet hatte.