Chemnitz Es hat nicht gereicht: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat sein Spiel bei Spitzenreiter Niners Chemnitz am Dienstagabend mit 92:99 (44:48) verloren. Dabei präsentierte sich das Team von Trainer Christian Held über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem Aufstiegsfavoriten aus Sachsen.

24 Sekunden vor Schluss ist Trier dann tatsächlich noch mal ganz nah dran: 90:95 steht auf der Anzeigetafel in der Chemnitzer Messehalle. Die 3000 Niners-Fans trauen ihren Augen nicht. Die Gladiatoren lagen nach drei Vierteln schon mit 62:75 zurück. Doch das Team von Trainer Christian Held gibt sich nicht auf in der Halle des ProA-Spitzenreiters, kämpft bis zur Schlusssirene – nur für die Überraschung reicht es am Ende nicht mehr. Mit 92:99 (44:48) verlieren die Römerstrom Gladiators Trier am Dienstagabend bei den Niners Chemnitz. Es ist eine Niederlage, die viel Mut macht.

In den ersten Minuten in Halbzeit zwei gelingt es zunächst keinem Team, den Gegner zu stoppen. Sowohl Chemnitz als auch Trier treffen hervorragend. Nach wenigen Augenblicken steht es schon 52:53.

Doch danach entgleitet den Gästen die Partie zeitweise. Chemnitz zieht das Tempo an. Die Gladiatoren leisten sich weiterhin zu viele Ballverluste (23 sind es insgesamt). So beträgt der Rückstand nach 24 Minuten plötzlich zehn Punkte (52:62).

Wenige Sekunden später will Bucknor das Spiel nach Chemnitzer Freiwurfpunkten schnell machen, passt den Ball jedoch zu hektisch ins Aus – der nächste Turnover. Solche Ungenauigkeiten bestraft der Tabellenführer. Gut eine Minute vor Ende des dritten Viertels beträgt der Gladiators-Rückstand 13 Zähler (62:75). Mit einem 64:76 geht’s dann in die letzten zehn Minuten.

Und es wird noch besser: Das Held-Team macht es bis zum Schluss richtig stark, verkürzt in den Schlusssekunden sogar nochmal auf fünf Zähler (90:95). Doch am Ende reicht es nicht für die Überraschung. Dafür hätten es nicht so viele Ballverluste sein dürfen. Zudem hätte Trier defensiv in mehreren Situationen intensiver und konzentrierter agieren müssen. Aber hätte, hätte, … fest steht: Unterm Strich war das eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Spielen die Gladiatoren so weiter, werden sie noch zahlreiche Spiele in dieser Saison gewinnen.