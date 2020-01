Erste Niederlage nach sechs Erfolgen – Gladiators verlieren in Karlsruhe

Karlsruhe Das Jahr beginnt nicht gut für die Römerstrom Gladiators Trier: Der Basketball-Zweitligist hat sein Auswärtsspiel beim Tabellen-14. Karlsruhe Lions am Samstagabend mit 76:99 (30:48) verloren und somit die höchste Saisonniederlage kassiert. Es ist die erste Pleite der Römerstädter nach zuletzt sechs Erfolgen in Serie. Routinier Jermaine Bucknor fehlte dem Team ab Mitte des dritten Viertels.

Als Triers Bester Jordan Geist sein Team nach 46 Sekunden vor gut 1300 Zuschauern in der Karlsruher Europahalle – darunter zahlreiche lautstarke Gladiators-Fans – erstmals in Führung bringt (4:3), ist die Welt der Gäste noch in Ordnung.