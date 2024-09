Basketball Die Tiger beißen zu: Gladiators starten mit Heimpleite!

Ernüchternder Abend für die Gladiators: Die Trierer haben am Freitagabend im Eröffnungsspiel der Pro-A-Saison eine völlig verdiente Heimniederlage kassiert. Am Ende gewann BBL-Absteiger Tigers Tübingen mit 77:69 (45:36) vor 2872 Zuschauern in der Arena Trier. Richtig eng war es nie - dafür war die Trierer Offensive an diesem Abend zu harmlos.