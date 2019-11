Gladiators Trier verlieren ohne zwei Stammkräfte in Nürnberg - Jordan Geist mit 27 Punkten

Nürnberg Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat sein Spiel bei den Nürnberg Falcons am Samstagabend mit 79:91 (40:36) verloren. Nach hervorragendem Start verlieren die Gäste zunehmend die Spielkontrolle.

Christian Held hatte es am Freitag im Gespräch mit dem Volksfreund bereits angedeutet: Ein Einsatz von Kapitän Simon Schmitz im Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons sei sehr unwahrscheinlich. Die ganze Woche über hatte Schmitz aufgrund von Fußproblemen nicht trainieren können. Am Samstag dann die Gewissheit: Schmitz fällt aus. Wie lange ist noch offen. Außerdem nicht dabei beim Duell mit dem Vorjahres-Finalisten aus Franken: Thomas Grün (Muskelfaserriss).

Dennoch ist das hervorragend, was die Gladiatoren in den ersten zehn Minuten zeigen. Offensiv läuft der Ball schnell, immer wieder attackieren die Gäste den Nürnberger Korb. Sie Kommen zu Punkten oder werden gefoult und dürfen an die Freiwurflinie. Zudem ist es eine gute Mischung aus Aktionen unterm Korb und aus der Distanz.