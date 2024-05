Es geht um den Aufstieg Gladiators vor Showdown gegen Frankfurt: Wer legt in der Serie vor?

Weil aus der 2. Basketball-Bundesliga nur Trier und Frankfurt eine Lizenz für die BBL erhalten haben. Es könnte also alles easy sein, alles entspannt in einer Liga mit (potenziell) zwei Aufsteigern. Ist es aber nicht. Denn in der am Freitagabend beginnenden Halbfinalserie zwischen den Gladiators und den Skyliners geht es sportlich um alles. Wer in der Serie zuerst drei Spiele gewonnen hat, spielt im nächsten Jahr gegen Bayern München und Alba Berlin. Und der Verlierer bleibt in der Pro A. Warum? Weil die beiden Sieger der Halbfinals sportliches Aufstiegsrecht haben. Dabei spielt es keine Rolle, dass Karlsruhe keine BBL-Lizenz bekommen und Hagen gar keine beantragt hat. Es wird nur ein Team aus der Pro A aufsteigen. Theoretisch ist es möglich, dass Bundesliga-Absteiger Crailsheim noch per „Wildcard“ in der Liga bleiben darf, dazu müssten sie aber 700.000 Euro bezahlen.