Spitzenspiel-Doppelpack Heimspiel-Knaller vor insgesamt 8000 Fans?

Trier, Teheran, Neu-Delhi, am Dienstag dann zurück nach Trier: Behnam Yakhchali hat in den vergangenen Tagen einige Flugstunden hinter sich gebracht. Mit der iranischen Nationalmannschaft gewann er nach dem Länderspiel in Teheran gegen Katar (76:74) am Montag auch deutlich lockerer in Indien (86:53). Im inzwischen bevölkerungsreichsten Land der Welt ist Basketball aber auch nicht gerade Nationalsport. Dem iranischen Team um Kapitän Yakhchali gelangen somit innerhalb von wenigen Tagen zwei Siege in Folge, er erzielte auch die meisten Punkte, 17,5 im Schnitt. Und schon am Dienstag war er wieder in Trier im Training.