Rekordmeister zu Gast in Trier : Die Giganten kommen: Altes Duell, neue Rolle

Die Gladiators gewannen acht ihrer letzten zehn Spiele, Leverkusen in der gleichen Zeit nur eins - aber mit dieser Statistik braucht man Cheftrainer Pascal Heinrichs gar nicht zu kommen: „Die Giants sind gefährlich.“ Foto: Willy Speicher

Trier Siebter Sieg in Folge? Gladiators-Trainer Pascal Heinrichs sagt, warum es so gut bei seinem Team läuft – und warnt zugleich vor einem Gegner im Umbruch: „Das ist eine echte Ansage von Leverkusen.“

Der Kopf kann Spiele entscheiden. Das ist ein gut abgehangenes Klischee, stimmt aber eben auch – zumindest, wenn der sportliche Unterschied nicht allzu riesig ist.

Fünf Niederlagen zum Saisonstart, aber zuletzt auch sechs Siege in Serie. Am Samstagabend könnte für die Römerstrom Gladiators gegen den Tabellenletzten Bayer Giants Leverkusen der siebte folgen (19.30 Uhr, Arena) – das ist aber nicht allein mit Mentalität und Willen zu erklären. Die Entwicklung kommt für Pascal Heinrichs – seit exakt einem Jahr Cheftrainer der Gladiators – nicht so überraschend. Viele Spieler hätten erst einmal in ihre Rolle finden müssen, „die sie auf diesem Niveau noch nicht hatten“. Zudem habe es verletzungsbedingte Ausfälle gegeben. „Ich wusste, dass der Start schwierig wird“, erinnert er sich – das habe sich geändert: „Die Erfahrung, die uns gefehlt hat, haben wir inzwischen gesammelt. Zudem kamen die verletzten Spieler zurück, Travis Daniels ist fit – und das trägt Früchte. Wir sind weder vorne noch hinten wirklich auszurechnen, da haben wir eine gute Balance gefunden.“

Das sei der Schlüssel. Zugleich warnt er vor Zufriedenheit. „Wir wollen uns stetig verbessern. Frei nach dem Motto: Wenn du immer noch stolz darauf bist, was du gestern erreicht hast, dann hast du heute nichts erreicht.“

Die Gladiators sind in der Pro A die Mannschaft der Stunde. Acht Siege in den letzten zehn Pro-A-Spielen – das können auch die Spitzenteams Vechta (am 18. Januar zu Gast in Trier) und Tübingen nicht toppen. Gegner Leverkusen hat dagegen zuletzt acht Mal in Folge verloren, auswärts noch gar nicht gewonnen. Der Playoff-Halbfinalist (und Trier-Bezwinger) der Vorsaison ist damit bisher die große Enttäuschung in dieser Saison. Da sind die Rollen klar verteilt – und genau davor warnt Heinrichs. Nicht nur, weil die Giants den Umbruch angekündigt haben. Der deutsche Rekordmeister hat Taten folgen lassen: Flügelspieler Nick Hornsby und Center Jose Gabriel de Oliveira wechselten vor wenigen Tagen ins Rheinland. Ex-Giant Hornsby war am Mittwochabend bei der 93:97-Overtime-Niederlage gegen Gießen gleich Topscorer seines Teams. „Sie haben zwei Spieler verpflichtet, die für die Pro A unglaublich gut sind. Das ist eine richtige Ansage von Leverkusen“, warnt der Gladiators-Coach. Oliveira stand auch bei Heinrichs‘ Premiere als Cheftrainer vor einem Jahr auf dem Feld – beim knappen Sieg des damaligen Tabellenführers und späteren Aufsteigers Rostock Seawolves.

Dass die Gladiators seit einigen Wochen auf den kompletten Kader zurückgreifen können, ist auch für Marco Hollersbacher einer der Gründe für die aktuelle Siegesserie – das mache schon im Training viel aus. Ein Faktor sei auch das enorm gewachsene Selbstbewusstsein. „Wir hatten den ersten Sieg gebraucht, um den Stein ins Rollen zu bringen. Wir haben gesehen, dass wir auch mit den besten Teams der Liga mithalten können“, sagt der 22-Jährige, dem zuletzt beim Sieg in Schwenningen ein Double-Double (12 Punkte, 11 Rebounds) gelang.

Marco Hollersbacher (hier in der Saison-Vorbereitung gegen Hanau). Foto: Andreas Feichtner