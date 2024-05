Vor dem Showdown gegen Frankfurt So ticken die Gladiators-Spieler - Haris Hujic stellt das Team vor

Es war kein Zufall, dass Haris Hujic im Sommer 2023 der erste bestätigte Spieler bei den neuen Gladiators war. Ein bestens ausgebildeter Guard, ein Topspieler in der Pro A, auch schon mit einiger Erfahrung in der ersten Liga. Mit 26 Jahren aber noch recht jung. In den ersten Tests überzeugte Hujic, verletzte sich dann aber schwer am linken Knie. Knorpelschaden, schon vor Saisonbeginn, eine ganz bittere Diagnose – und auch in seiner zweiten Saison in Trier wird er nicht von Beginn an auf dem Parkett stehen können.