2. Basketball-Bundesliga Meisterhafte Gladiatoren: So geht’s jetzt weiter!

Das ist dann wohl echte Dominanz: Dass die Gladiators schon am viertletzten Spieltag der Hauptrunde bereits Platz eins sicher haben würden – das hatte auch der größte Optimist wohl nicht auf dem Zettel. Auch das beste Rückrundenteam Gießen – mit bis dahin zwölf Siegen aus den letzten 13 Spielen – war am Ende chancenlos. Das würdigte auch 46ers-Trainer Frenki Ignjatovic nach dem deutlichen 89:71 der Gladiators: „Kompliment, so muss ein Spitzenreiter spielen“, lobte er den Gegner. Ein Wiedersehen in den Playoffs ist nicht ausgeschlossen – aber im Viertelfinale wird es dazu definitiv nicht kommen. „Sollten wir in den Play-Offs wieder auf Trier treffen, sind wir dennoch nicht chancenlos“, sagt Ignjatovic: „Ich muss auch einräumen, dass unsere derzeitige Personaldecke sehr dünn ist.“ So kam Ex-Nationalspieler Robin Benzing wegen einer Verletzung am kleinen Finger nicht zum Einsatz. Luca Kahl verletzte sich zudem während des Spiels.